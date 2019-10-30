سامسونغ تطلق هاتفا متينا لأصحاب الأعمال الشاقة

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتف جديد ومتين مناسب للعاملين في مجال البترول والمجالات الشاقة أطلقت عليه GalaxyXCoverFieldPRO.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos9810 ثماني النوى بتردد 2.7 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد 8 أوريو.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة مقاس 5.1 بوصة بدقة عرض 2560*1440 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستحتوي الواجهة الخلفية على كاميرا بدقة 12 ميغا بيكسل و مستشعر للبصمات.

وبسبب تزويده بمعيار العزل IP68 سيكون الهاتف الجديد قادرا على مقاومة الماء والغبار على عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون مقاوما للملح، الغبار، الرطوبة، الاهتزاز، الإشعاع الشمسي، النقل، والصدمات الحرارية.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بذاكرة داخلية سعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وقالت سامسونغ إن الهاتف الجديد سيأتي ببطارية سعة 4500 ميلي أمبير، وسيتم التحكم فيه من خلال مفاتيح التحكم الموجودة أسفل الشاشة.

وسيحتوي الهاتف على زر إضافي سيتيح للمستخدم الفرصة لفتح أكثر التطبيقات استخداما بمجرد الضغط عليه.

يذكر أن سامسونغ تعهدت بكفالة الهاتف لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تفصح حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف ولا عن سعره.

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