إصدار جديد من ساعة Moto 360.. وهذه ميزاتها

كشفت شركة eBuyNow الأمريكية عن إصدار جديد من الساعة الذكية Moto360 التي أطلقتها شركة موتورولا لأول مرة في العام 2015.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 3100 من كوالكوم.

وزدوت الشركة الأمريكية شاشة الساعة بتقنية Always-on، وذاكرة داخلية بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وتتميز بطارية الساعة الجديدة بقدرتها على العمل لمدة يوم كامل، كما ستحتوي الساعة على وضع توفير الطاقة والذي يجعل الساعة تعمل لمدة 3 أيام في حال قام المستخدم بتشغيله.

وأكدت الشركة الأمريكية أن بطارية هذه الساعة ستدعم تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية كاملة خلال ساعة واحدة.

يذكر أن eBuyNow ستطلق الساعة الذكية في منتصف نوفمبر القادم في كندا وأمريكا والمملكة المتحدة، وفي باقي أنحاء العالم خلال شهر ديسمبر بسعر يصل إلى 350 دولارا أمريكيا.

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