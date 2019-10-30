انتقادات كبيرة لميزة تسريع العروض بـ”نتفليكس”

وجه صناع السينما العالمية وعدد كبير من نجوم هوليوود انتقادات كبيرة لميزة تسريع العروض التي أضافتها خدمة البث نتفليكس للأفلام التي تعرض عبر شبكتها.

حيث قامت نتفليكس بإضافة زر يتيح للمستخدمين تسريع بعض مشاهد الأفلام التي لا يرغبون في مشاهدتها.

وعبر المخرجون عن قلقهم من سيطرة شبكات البث التدفقي على صناعة الأفلام، لأن شروط ومعايير هذه الشبكات وبخاصة نتفليكس مغايرة للمعايير السائدة في السينما العالمية، كما أن إضافة زر التسريع ستساهم في إهمال تفاصيل مهمة في الأفلام.

من جهة أخرى رفض عدد من نجوم هوليوود كآرون بول وبراد بيت التحديث الجديد، وأكدوا على أن التحديث سيشوه تجربة مشاهدة الأفلام.

وهدد صناع السينما بشن هجوم ضخم على نتفليكس في حال أصرت على إضافة زر التسريع إلى متصفح العرض.

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