تعرّف على الأضرار الصحية بسبب تناول الدجاج المُستورد المجمَّد

يُقبل الكثير من الناس على شراء الدجاء المجمد وذلك لأسباب عدة منها رخص ثمنه مقارنة مع الدجاج الطازج، كما يمكن تخزينه فترة أطول من الدجاج الطازج، ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو لماذا يمكن تخزينه لفترات طويلة هكذا؟.

أكدت الدراسات التي أجريت بهذا الخصوص أنه وفي أغلب الحالات يتم حقن الدجاج المجمد بمحلول ملحي يُسبب أضرار وخيمة على صحة الإنسان بجانب احتوائه على كمية كبيرة من المواد الحافظة لذلك يتسبب الإسراف في تناول الدجاج المجمد في الإصابة بالعديد من الأمراض.

حيث من الممكن أن يرفع الدجاج المجمد خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض الخطيرة من بينها السكري، و ارتفاع ضغط الدم، و الإصابة بالأورام السرطانية الخبيثة، والإصابة بأمرض القلب الخطيرة.

وقد ثبت علمياً أن الدجاج المجمد يكثر به كمية المواد الحافظة وتلك المواد لها أثر ضار على الصحة فهي ترفع من مستوى السكر والملح في جسم الانسان مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن الأشخاص المسرفين في تناول الدجاج المجمد أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس الذي يعرف عنه أنه من أخطر الأورام السرطانية الخبيثة وذلك لارتفاع نسبة المواد الحافظة أيضاً.

هذا ويحتوي الدجاج المجمد على نسبة كبيرة من الدهون المتحولة المعروف عنها أنها تسهم في زيادة نسبة الكوليسترول الضار بجسم الانسان وكنتيجة أساسية لذلك يزداد خطر الإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب المدمرة، وأيضاً مع كثرة استهلك المواد الكيميائية لتجميد الدجاج يرتفع خطر الإصابة بعدة أمراض من بينها الغثيان، وآلام الرأس، و آلام الصدر، والإضرار بالقدرة على التنفس، لذلك ينصح الأطباء وخبراء الطهي بالإقبال على تجميد الدجاج الطازج.

ما هي الطريقة الصحيحة لتجميد الدجاج؟

أكد الخبراء على ضرورة القيام بتقطيع الدجاج ووضعه في كيس بلاستيك وقبل ربط الكيس من الضروري إفراغ الهواء الموجود بداخله وووضع تاريخ الصلاحية على الكيس ،ثم وضعها في الفريزر في درجة حرارة تصل إلى صفر فهرنهايت أو درجة أقل من ذلك، ويحذر تماماً من ألا تزيد فترة تجميد الدجاج عن عام فقط ويفضل أن تقل عن ذلك وهذا لأنه يقوم بعد ذلك بتقل البكتيريا الضارة لجسمك.

