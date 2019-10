تظاهرت بالحمل لتفادي دفع رسوم الوزن الزائد في المطار!

لجأت الصحفية ريبيكا أندروز لأسلوب غير متوقع لتفادي دفع رسوم الوزن الزائد وذلك بحشو ملابسها الإضافية تحت زيّها مع شاحن حاسوبها المحمول الذي لم تجد له مكاناً في حقيبتها لتبدو وكأنها حامل.

حيث قررت أندروز التظاهر بالحمل للتهرب من دفع رسوم إضافية، واعترفت بافتقار حيلتها للإبداع قائلة:

“بكل جدية، أعتقد أن هذه هي أكثر فكرة كسولة تخطر لي على الإطلاق، إذ يستطيع جسم المرأة أن يخلق حياة إنسان، لذا فإن استغلال هذه القدرة الفريدة حتى أوفر مبلغ 60 دولاراً كان واضحاً للغاية، إنها بالفعل حيلة غير مبتكرة”.

وأكدت الصحفية أنها وضعت حاسوبها المحمول خلف ظهرها تحت زيّها المطاطي، واستطاعت اجتياز نقطة التفتيش الأمني حيث اعتقدت أنها نجت بفعلتها.

هذا وفضح حاسوبها أمرها وكشف الحيلة، إذ لاحظ مضيف الطيران على متن الرحلة بروز الحاسوب تحت سترتها، واضطرت في نهاية المطاف إلى دفع 60 دولاراً مقابل الوزن الزائد.

