شيرين تعود للسينما بعد غياب 16 عاما

عادت الفنانة المصرية شيرين إلى السينما بعد غياب دام 16 عاما، وذلك بعد أن أعلن المنتج وليد منصور عن تعاقده معها للعب دور البطولة في فيلمه الجديد.

وقال وليد منصور إن الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الاستعراضية المغلفة بطابع التشويق، وقال إن الفيلم الجديد سيكون شبيها بفيلم Beauty and the Beast، وأكد أنه سيتعاقد مع مخرج كبير قادر على إنتاج العمل بأفضل صورة ممكنة.

وأكد المنتج وليد منصور أنه لن يختار باقي أبطال الفيلم إلا بعد التعاقد مع المخرج، وقال إنه سيبدأ تصوير الفيلم مطلع العام القادم.

يذكر أن آخر فيلم شاركت فيه شيرين كان فيلم ميدو مشاكل الذي كتبه أحمد عبد الله وأخرجه محمد النجار، وشارك فيه مجموعة من نجوم الفن المصري كرامز جلال، وحسن حسني، ونشوى مصطفى، وإيناس النجار، وغيرهم.

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