فيديو طفلة الكونغ فو يثير الإعجاب.. شاهد

انتشر فيديو على صفحات الإنترنت ظهرت فيه الطفلة الصينية وانغ شين البالغة من العمر 9 سنوات وهي تؤدي حركات كونغ فو بطريقة مدهشة.

حيث قامت الطفلة الصينية التي تعيش في مدينة ليني الواقعة في مقاطعة شاندونغ الصيني بتأدية مجموعة من الحركات الصعبة بطريقة رائعة، وأثارت مرونة الطفلة الصينية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قامت وانغ بتأدية حركات دفاع عن النفس باستخدام المعدات الصينية المتعلقة برياضة الكونغ فو.

وعبر والدها وانغ بينغو عن فخره بابنته الصغيرة، وقال إنها بدأت التدريب في سن الثالثة، والتزمت بالتدريب بشكل كبير حتى استطاعت الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.

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