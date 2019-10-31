دراسة جديدة سارّة لعُشاق القهوة

أثبتت دراسة قام بها باحثون من كلية بايلور الأميركية للطب بأن القهوة تحمي الإنسان من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وقام الباحثون بأخذ 97 عينة من مختلف أجزاء المخاطي للقولون من 34 شخصا شاركوا في هذه الدراسة، ومن ثم قاموا بمقارنة انتشار مختلف أنواع البكتريا في الأمعاء على أساس أعلى وأقل كمية للكافيين يتناولها المشاركون.

وقال الباحثون إن أمعاء الأشخاص الذين تناولوا الكافيين بكمية تزيد عن 82.9 ملغ احتوت على بكتيريا مفيدة مضادة للالتهابات FaecalibacteriumوRoseburia، مع أعداد قليلة من بكتيريا ضارة من نوع Erysipelatoclostridium.

وأكد العلماء أن هذا التركيب الموجود في نبيت الأمعاء يلعب دورا مهما في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الكبد.

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