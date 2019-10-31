“سيلفي” يعيد فتاة اختطفت 17 عاما.. إليك القصة

تسببت صورة سيلفي التقطتها ميشي سولومون مع صديقتها كاسيدينيرس في الكشف عن عملية خطف جرت قبل 17 عاما.

حيث عرضت كاسيدي التي تصغر ميشي بـ3 سنوات الصورة على والديها، وقالت لهما إن صديقتها تشبهها كثيرا.

وفور رؤية الصورة تأكد الوالدين من أن الفتاة الموجودة في الصورة هي ابنتهما زيفاني نيرس التي اختطفت من مستشفى جروت شور الواقعة في كيب تاون في جنوب أفريقيا قبل 17 عاما، وتأكدا أكثر عندما علما بأن يوم ميلادها هو نفس اليوم الذي ولدت فيه ابنتهما المختطفة زيفاني.

وعلى الفور تقدم الوالدان بشكوى ضد لافونا سولومون التي ربت الطفلة منذ أن اختطفتها، واعترفت لافونا بالحقيقة مما تسبب بصدمة كبيرة لميشي التي انقلبت حياتها رأسا على عقب.

وقال والدا ميشي الحقيقيان سيليت ومورن نيرس أنهما لم يفقدا الأمل في العثور على ابنتهما، وبأنهما كان يحتفلان بعيد ميلادها كل عام على الرغم من طلاقهما، ولكنهما لم يتوقعا بأن تكون قريبة منهما لهذه الدرجة.

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