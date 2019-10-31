سامسونغ تطلق حاسوبين جديدين بشاشة QLED

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن حاسوبين جديدين مزودين بشاشة QLED أطلقت عليهما اسم Galaxy Book Flex وGalaxy Book Ion.

وزودت الشركة الكورية الجهاز Galaxy Book Flexبشاشة QLED بحجم 13 بوصة، وسيصل وزنه إلى 1.15 كغ.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Intel Coer، ومعالج رسوميات مدمج، وستصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب1 تيرا بايت من نوع PCIeNNMe SSD، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت من نوع LPDDR4X.

ويتميز الحاسوب بتصميم هجين قابل للدوران بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى وجود شاشة حساسة للمس تدعم القلم الرقم 5Pen، ومنفذين من نوع Thunderbolt3، ومنفذ MicroSD، وبطارية بقوة 69.7 واط.

أما الجهاز Galaxy Book Ion فقد جاء بنسختين، حيث جاءت النسخة الأولى بشاشة بحجم 13 بوصة، في حين جاءت النسخة الثانية بشاشة بحجم 15 بوصة.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Intel Comet Lake، وبطاقة رسومياتNvidia GeForce MX250.

وسيأتي الحاسوب بذاكرة داخلية بحجم 1 تيرا بايت من نوع PCIeNVMe SSD، وذاكرة عشوائية بحجم 16 غيغا بايت من نوع DDR.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تعلن عن سعر الحاسوبين اللذين ستطلقهما في ديسمبر القادم.

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