سناب شات تطلق ميزة الرسم ثلاثي الأبعاد

أطلقت شركة سناب شات ميزة الرسم ثلاثي الأبعاد التي تتيح الفرصة للمستخدمين استعمال تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز في نفس الوقت.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على الرسم على وجهه من خلال الكاميرا الأمامية أو الرسم على الأشياء الموجودة حوله من خلال الكاميرا الخلفية، ويمكن للمستخدم استعمال القلم الذكي ليرسم بطريقة أفضل.

وتتشابه هذه الميزة مع ميزة AD Doodle التي أطلقتها سامسونج في هاتف نوت 10.

وتعد هذه الميزة إحدى خطوات شركة سناب شات لتعزيز تقنيات الواقع المعزز، فمنذ العام 2015 وسناب شات تختص في مجال الواقع المعزز، حيث أطلقت في البداية عدسات تعتمد على تقنيات تعلم الآلة، وفي العام 2017 أطلقت تطبيقا لإنشاء عدسات الواقع المعزز عبر الحواسيب الشخصية، وأخيرا قامت بإتاحة مساحة خاصة أسفل الكاميرا لإنشاء وتصفح محتوى الواقع المعزز.

يذكر أن سناب شات أطلقت هذه الميزة لمستخدمي أيفون حاليا، على أن تطلقها لمستخدمي أندرويد خلال الأشهر القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية