إطلاق أصغر هاتف ذكي في العالم.. إليك مواصفاته

شهد العالم إطلاق أصغر هاتف ذكي أطلق عليه اسم Plam Phone. ويتميز الهاتف بهيكله الصغير والمميز المصنوع بالبلاستيك والزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، وسيأتي بأبعاد 7.450.696.6 ملم.

وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 435 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 505، ونظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

وسيأتي الهاتف بشاشة LCD 445 ppi مقاس 3.3 بوصة وأبعاد 23، ودقة عرض 1280720 بيكسل تمت حمايتها بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش، وسيحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز إلى 32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها إلى 3 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 800 أمبير، بالإضافة لقدرته على التعامل مع شبكات LTE cat4 150 وWi-FI وبلوتوث وGSM 850, 900, 1800, 190، وأنظمة GPS وGLonass لتحديد المواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية