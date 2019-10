لاستهدافها دولاً بينها ليبيا.. «فيسبوك» تُفكك شبكة تضليل روسية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بقيام شركة فيسبوك حذف حسابات مرتبطة بمن قالت إنه حليف روسي للرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بسبب نشر معلومات مضللة على الشبكة في 8 دول إفريقية بينها ليبيا.

وأوضحت شركة فيسبوك في بيان لها، أن الحسابات مصدرها روسيا، وأن الدول المستهدفة هي ليبيا ومدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديموقراطية وساحل العاج والكاميرون والسودان.

وأشارت الشركة إلى 3 عمليات منفصلة استهدفت مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، وطالت إحداها ليبيا، وضمت 15 حسابا و12 صفحة تنشر أخبارا محلية وقضايا جيوسياسية.

ونوه مسؤول الأمن المعلوماتي في فيسبوك “ناثانيال غليتشر” برصدهم المستمر للأنشطة المشابهة ووضع حد لها، وقال إن المسؤولين عن العمليات المضللة نسقوا مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة لإخفاء هوياتهم، وقال:

وهو ما استدعى تدخلنا.

هذا وترتبط هذه العلميات التي كانت تجرى بواسطة حسابات مزيفة، بيفغيني بريغوجين، الذي دانته الولايات المتحدة لتورطه في حملة تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

