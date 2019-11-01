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تبادل الملابس عبر الإنترنت خدمة جديدة تعرف على تفاصيلها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد موقع هور كوليكتيف قيام شركة الموضة البسيطة بإطلاق خدمة تبادل الملابس عبر الإنترنت بين بريطانيا وأمريكا من خلال مجموعة هور للأزياء المنتشرة في البلدين.

وعبر هذه الخدمة ستتمكن السيدات من استعارة الثياب من بعضهن بمقابل مالي أو من خلال مبادلتها بثياب أخرى.

ولقيت هذه الفكرة إعجاب العديد من النساء وشاركت بها مجموعة كبيرة من نجمات البلدين، مثل كلوسي مور، والمذيعة لورا وايتمور حيث ظهرن في مناسبات عديدة بثياب قمن باستئجارها من خلال الموقع.

وقالت شركة الموضة البسيطة إن الخدمة لا تقتصر على إعارة وتأجير الملابس وحسب، بل يمكن تأجير الإكسسوارات والحقائب من الماركات المشهورة.

يذكر أن العديد من شركات الملابس تعاقدت مع موقع هور كوليكتيف من أجل عرض الملابس الفائضة الموجودة لديها للبيع ضمن عروض خاصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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