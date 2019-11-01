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“اشتقنا” جديد ديانا حداد.. وحضور ملفت في ليلة بيروت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن أغنيتها الجديدة اشتقنا قبيل سفرها إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في ليلة بيروت التي جرت يوم أمس بمشاركة عدد من الفنانين اللبنانيين.

والأغنية الجديدة من كلمات مانع سعيد العتيبة وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتألقت النجمة اللبنانية في حفلة يوم أمس، حيث قامت بغناء باقة من أغانيها الرائعة منها بحبك يا لبنان، عاجبني هذا الحال، أهل العشق، دخيل الله، وأغنية اشتقنا الجديدة.

وشارك في إحياء ليلة بيروت في موسم الرياض كل من ديانا حداد، عاصي الحلاني، نجوى كرم، وملحم زين.

يذكر أن آخر أغنية أطلقتها النجمة اللبنانية كانت أغنية جمالو التي كتبها ملاك عقيل ولحنها مدين ووزعها أحمد عبد السلام، وأنتجتها شركة روتانا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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