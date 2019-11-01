“اشتقنا” جديد ديانا حداد.. وحضور ملفت في ليلة بيروت

أعلنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن أغنيتها الجديدة اشتقنا قبيل سفرها إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في ليلة بيروت التي جرت يوم أمس بمشاركة عدد من الفنانين اللبنانيين.

والأغنية الجديدة من كلمات مانع سعيد العتيبة وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتألقت النجمة اللبنانية في حفلة يوم أمس، حيث قامت بغناء باقة من أغانيها الرائعة منها بحبك يا لبنان، عاجبني هذا الحال، أهل العشق، دخيل الله، وأغنية اشتقنا الجديدة.

وشارك في إحياء ليلة بيروت في موسم الرياض كل من ديانا حداد، عاصي الحلاني، نجوى كرم، وملحم زين.

يذكر أن آخر أغنية أطلقتها النجمة اللبنانية كانت أغنية جمالو التي كتبها ملاك عقيل ولحنها مدين ووزعها أحمد عبد السلام، وأنتجتها شركة روتانا.

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