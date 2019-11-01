أميركية تجري 55 عملية جراحية بسبب انتفاخ في الوجه

أدت إصابة الأمريكية هانا دوناوي البالغة من العمر 18 عاما منذ ولادتها بتشوه ليمفاوي إلى نمو كتلة جديدة في وجهها وحلقها.

ونمت هذه الكتلة بشكل كبير حتى وصل حجمها إلى حجم كرة القدم، ما تسبب بحدوث مشاكل عديدة أثرت على نفسيتها وبخاصة في مرحلة المراهقة.

وخضعت هانا خلال حياتها إلى أكثر من 55 عملية جراحية شملت تخفيض اللسان، ترقيع الجلد، تقليص الورم، استنزاف الأوعية بالإضافة إلى مجموعة جراحات تجميلية.

ونجحت هذه العمليات في إزالة جزء كبير من التشوه الحاصل، مما ساعد الفتاة على استعادة ثقتها بنفسها.

ومن المتوقع أن تقوم هانا خلال الفترة القادمة بعملية تجميلية جديدة لجعل الفك أكثر تناسقا.

الجدير بالذكر أن فشل الأوعية اللمفاوية عيب في الولادة يحدث نتيجة فشل الأوعية في إزالة السوائل الزائدة من أنسجة الجسم، ويصاب به شخص واحد من 4000 بدرجات متفاوتة.

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