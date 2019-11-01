شاهد.. صيني بعمر 34 “بوجه طفل”

تسببت إصابة الصيني تشو شنغكاي البالغ من العمر 34 عاما بحجر في رأسه عندما كان عمره 6 سنوات بتوقف نموه.

وأدت الضربة إلى إصابة الطفل بحمة السحايا، وعند مراجعة المستشفى اكتشف الأطباء تجلط الدم في دماغ تشو، ما دفعهم لإجراء عملية طارئة لإزالة التجلط.

وتعافى تشو بعد مدة وعاد إلى حياته الطبيعة، ولكن نموه توقف منذ تلك اللحظة، مما دفع عائلته لأخذه إلى المستشفى لإجراء فحوصات جديدة له.

وأثبتت الفحوصات تضرر الغدة النخامية الأمر الذي أدى إلى توقف نموه، فلا زال صوته صوت طفل في السادسة من عمره، كما أن شكله ظل كما هو منذ تلك الحادثة.

وقال تشو غنه ما زال طفلا على الرغم من وصوله لسن الـ34، وبأنه غير قادر على الزواج لأنه غير بالغ.

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