سامسونج تطلق جهازا لوحيا جديدا من فئة Rugged

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن جهاز لوحي جديد ينتمي إلى فئة Rugged بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Galaxy Tab Active Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 670 ثماني النوى بسرعة 2GHZ، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز الجديد بشاشة بحجم 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، ونسبة سطوع nits 550.1

وستحتوي الواجهة الأمامية للجهاز كاميرا بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

أما عن الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستأتي بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي يصل حتى 512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تتميز بقدرتها على العمل لمدة 15 ساعة متواصلة.

ويتميز هذا الجهاز بمقاومته للماء والغبار وفق معيار MIL-STD 810G، وبأن شاشته تعمل حتى لو لبس المستخدم قفازات، بالإضافة إلى وجود ماسح البصمات، منفذ USB-C.

ويدعم الجهاز الجديد تقنية DEX التي تقدمها سامسونج وتتيح للمستخدم ربط الجهاز بشاشة خارجية.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف في الأسواق ولا عن سعره.

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