بمميزات خارقة .. هاتف جديد للاستخدامات “الشاقة”

أماطت شركة بوليت البريطانية اللثام عن جهاز هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم Cat S52.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Mediatek Helio-P35-SoC، ونظام تشغيل Androied9.

ويتميز الهاتف الجديد بمناسبته للاستخدامات الشاقة، حيث سيكون قادرا على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 لمدة 35 دقيقة، بالإضافة إلى قدرته على تحمل الحرارة والاهتزازات الشديدة وفقا للمعيار العسكري MIL Space 810G.

وزودت الشركة البريطانية الهاتف بشاشة IPS مقاس 5.65 بوصة بدقة عرض تصل إلى 1440*770 بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستصل دقة الكاميرا الخلفية إلى 12 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بدقة 3 غيغا بايت، في حين ستبلغ سعة البطارية 3100 ميلي أمبير.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 500 يورو.

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