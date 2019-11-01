مولود جديد في عائلة شاومي “فريد ومتطور”

أشارت مجموعة من التسريبات إلى قرب إعلان شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد ومتطور سيحمل اسم Redmi Note 8T.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى حديث ومتطور، ونظام أندرويد.

ومن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بشاشة عالية الدقة مقاس 6.3 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بايت مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل وستزود بميزة التقريب الأتوماتيكي.

وسيحتوي الهاتف الجديد على منفذ USB-C، منفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، بالإضافة لمستشعر أصابع سيتم تثبيته في الواجهة الخلفية.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ما بين 64 إلى 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 3 و4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن التسريبات لم تستطع تحديد موعد إطلاق الهاتف في الأسواق، كما أنها لم تستطع اكتشاف سعره.

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