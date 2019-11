أشعلت سماعة هواوي التي أطلقتها مؤخراً ضجة كبيرة في الأسواق لتقنياتها الفريدة التي جعلت منها أحد أهم المنافسين لسماعات آبل وسامسونغ.

حيث أطلقت هواوي اسم FreeLace على سماعاتها الجديدة ، ومن أبرز ما يميزها هو جسمها المصنوع من المطاط والبلاستيك المقاوم للماء، والذي أتى على شكل شريط مزود بسماعتين صغيرتين من الجوانب ومفتاح تحكم يمكن فصل أجزائه عن بعضها ليظهر مأخذ USB ويمكن وصله بالهاتف مباشرة لتشحن بطارية السماعة.

كما يمكن للمستخدم عبر نفس المفتاح التحكم بمستوى الأصوات أثناء الاستماع للموسيقى، أو الرد على المكالمات الواردة إلى الهاتف، أو التنقل بين الأغاني والفيديوهات التي يعرضها الجهاز الذكي المقترن بالسماعة.

هذا ويمكن للسماعتين أن تتصلا ببعضهما البعض عبر مغنطيسات صغيرة، وعند التحام السماعتين ببعضهما يتوقف عرض الأصوات من خلالهما.

وبحسب هواوي فإن البطارية الداخلية لسماعتها الجديدة تكفيها لتعمل 18 ساعة متواصلة، وفي حال شحنها لمدة 5 دقائق فقط مباشرة من الهاتف فستعمل 4 ساعات.

The post سماعة هواوي اللاسلكية الجديدة تُنافس أفضل السماعات في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا