إطلاق تقنية الجيل الخامس الأضخم في العالم داخل الصين

قامت الشركات الصينية الثلاث المشغلة لخدمات الاتصالات المحمولة أمس الجمعة بإطلاق خدماتها الجديدة المعتمدة على تقنية الجيل الخامس عبر شبكة هي الأكبر في العالم.

حيث يدأت الشركات الثلاث شاينا موبايل وشاينا يونيكوم وشاينا تيليكوم في الأول من نوفمبر تقديم الخدمات بأسعار تبدأ من 128 يوان أي ما يعادل 18 دولاراً وحتى 599 يوان شهرياً.

هذا وستتوافر الخدمات التجارية الجديدة للمستهلكين الصينيين في 50 مدينة من بينها بكين وشانغهاي وغوانزو، كما من المنتظر أن يتم تشغيل أكثر من 130 ألف محطة اتصال للجيل الخامس في الصين بنهاية العام الحالي لتقديم تغطية أوسع ودعم أفضل لشبكة الجيل الخامس، وفقا لبيان حكومي.

يُذكر أنه كان من المفترض أن تبدأ الشبكة الصينية العمل بحلول العام المقبل، لكن الشركات المشغلة تمكنت من إطلاق الشبكة خلال عام 2019.

ولعبت شركة هواوي دوراً بارزاً في إطلاق شبكة الجيل الخامس في الصين، وزودت الشركات المشغلة بنسبة كبيرة من الأدوات والمعدات المطلوبة لتشغيل الشبكة، علماً بأن شركات التشغيل تعاونت في نفس الوقت مع شركات أخرى لبناء الشبكة مثل إريكسون ونوكيا.

