ما هو أصل جبنة «موتزاريلا» وما هي أبرز فوائدها؟

تُعتبر جبنة موتزاريلا إحدى أشهر الأجبان في العالم، لما تتميز به من سرعة وسهولة في الاستخدام لا سيما البيتزا.

حيث تتميز جبنة موتزاريلا بأنها غنية بالمكونات ذات العناصر المائية، وهي بالتالي قليلة الدهون، مما يجعلها خياراً صحياً مثالياً لمحبي الأجبان أو لمتبعي حمية غذائية ما.

هذا وتعود أصول جنية موتزاريلا إلى إيطاليا، ويستخدم اسم موتزاريلا لأي نوع من الجبن يتم تصنيعه من خلال اللف ثم القطع وجاءت تسميتها من الإيطالية والتي تعني يقطع.

أعد الإيطاليون جبنة موتزاريلا التقليدية فيما سبق من حليب الجاموس لكن معظم أجبان موتزاريلا المتوفرة حالياً في الأسواق مصنوعة من حليب البقر.

وتعد جبنة موتزاريلا وجبة خفيفة وذات سعرات حرارية قليلة، كما أنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

