واتساب تطلق ميزة فريدة لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إطلاقها لميزة جديدة لتطبيق واتساب الشهير تعزز من خلالها الحماية والأمان.

وستتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية قفل تطبيق واتساب باستخدام بصمة الأصبع، وبالتالي لن يكون المتطفلون قادرين على فتح الرسائل وقراءتها.

وتعد هذه الميزة مماثلة للميزة التي أطلقتها الشركة الأمريكية منذ مدة للأجهزة التي تعمل بنظام IOS.

ولتفعيل الميزة الجديدة يجب أن يفتح المستخدمون تطبيق واتساب، ثم الإعدادات، فالحساب فالخصوصية، ومن ثم اختيار القفل بالبصمة.

ويواجه نظام التشفير الشامل غير القابل للاختراق الموجود في واتساب انتقادات كبيرة، نظرا لإمكانية إساءة استخدامه من قبل اللصوص والإرهابيين، وعدم قدرة الشرطة الوصول إلى رسائل المجرمين إلا إذا قام المجرم بفتح التطبيق لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية