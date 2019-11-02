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عبدالمجيد عبدالله يحيي “ليلة البدر” في الرياض

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية من خلال فيديو نشره على حسابه على تويتر عن مشاركة أمير الطرب عبدالمجيد عبدالله في إحياء ليلة البدر ضمن فعاليات موسم الرياض والتي أطلق عليها اسم نصف قرن والبدر مكتمل.

وظهر في المقطع الفنان عبدالمجيد عبدالله وهو يتحدث عن الفنان بدر بن عبد المحسن والذي تحمل الليلة اسمه، وأكد عن فخره للغناء في ليلته ولا سيما بعد أن وقف معه في بداياته، وعبر عن سعادته لوجود بدر في مشواره وقال نصف قرن والبدر مكتمل.

كما عبر عبدالمجيد عبدالله من خلال فيديو أطلقه على حسابه في تويتر عن شكره وامتنانه لدعوة تركي آل شيخ له لإحياء الليلة، وقال إن حضور تركي يطغى على كل شيء.

وعانى عبدالمجيد عبدالله في الفترة الأخيرة من مرض في أذنه جعله يشعر بدوار دائم، وتزيد الحفلات والموسيقى القوية من عوارض هذا المرض الأمر الذي جعله يتوقف عن إحياء الحفلات ريثما ينتهي من علاج المرض.

الجدير بالذكر أن عبدالمجيد عبدالله اعتذر عن ليلة مجيديات والتي كانت جزءا من فعاليات موسم الرياض بعد عدة ساعات من إعلان تركي آل شيخ عنها بسبب المرض.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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