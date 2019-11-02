“الكينغ” يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بالغناء جالسا

افتتح الفنان المصري محمد منير الملقب بـ”الكينغ” أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28 يوم الجمعة.

وأحيا “الكينغ” حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في العاصمة القاهرة جالسا بسبب إصابته بانزلاق غضروفي.

وقدم الفنان المصري باقة من أشهر أغانيه كأغنية الليلة يا سمرة، يا حبنا الكبير والنيل، أهل أول وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المصري من قبل وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا.

وعبر “الكينغ” عن سعادته بهذا التكريم، وقال إن مصر بلد كبير في الموسيقى، وأكد أن بلده مصر مفتوحة لكل العرب، كما تمنى السلام لكافة الشعوب العربية وعودة الأمان لسوريا، وقال إنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي تزال الحدود بين الدول العربية.

من جانبها عبرت مديرة المهرجان جيهان مرسي عن شكرها وامتنانها لمحمد منير، والذي شارك في حفل الافتتاح مخالفا رغبة طبيبه الذي طالبه بالراحة التامة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم 12 شخصية عربية أثروا الفن العربي والمصري أبرزهم الشاعر فاروق جويدة، محمد منير، الموسيقار البحريني وحيد الخان، الكاتب العراقي كريم عودة، والمايسترو عادل إسكندر.

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