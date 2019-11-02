مقهى بألوان قوس قزح يحقق شهرة عالمية

استطاع مقهى يونيكورن الواقع في العاصمة التايلندية بانكوك تحقيق شهرة عالمية بوصفه المقهى الوحيد في العالم الذي يتألف ديكوره من ألوان قوس قزح الزاهية.

ويتميز المقهى بديكوراته الفريدة، ودمى اليونيكورن ذات الألوان الزاهية، وبوجود ثريات بلاستيكية بألوان زاهية تتدلى من السقف، بالإضافة لأرائك وألعاب بألوان زاهية.

ويتيح المقهى الفرصة أمام زواره لارتداء ثياب اليونيكورن لكي يعيشوا التجربة بشكل أفضل، ولكي يظهروا وكأنهم جزء من المكان.

ويقدم مقهى يونيكورن مجموعة من الوجبات بالإضافة إلى الكيك والمعكرونة بأطباق زاهية الألوان.

يذكر أن المقهى الفريد من نوعه، لا يملك أي فرع في العالم ولا يتبع نظام الحجوزات المسبقة، لذلك يفضل الذهاب إليه في وقت متأخر من المساء في حال أراد الزائر تجنب الازدحام.

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