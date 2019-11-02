طبيب ألماني يقتلع أطول سن في العالم

عانى الكرواتي ميجو فودوبيخا من آلام شديدة وتضخم في فكه العلوي خلال شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفعه لمراجعة طبيب الأسنان الألماني ماكس لوكاس الذي يقيم في أوفنباخ الواقعة في ضواحي فرانكفورت.

وطلب الطبيب من المريض إجراء تصوير بالأشعة السينية، وأظهر التصوير امتلاك ميجو سنا ضخما، الأمر الذي تطلب إزالته بشكل فوري.

وبالفعل قام الطبيب ماكس لوكاس بإزالة السن الذي وصل طوله لـ3.72 سم من فم المريض، ليحطم الرقم القياسي لأطول سن في العالم والذي سجله أطباء هنديون بفارق 5 ملم، حيث بلغ طول ذلك السن 3.67 سم.

وقامت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتقديم شهادة للطبيب الألماني تثبت بأنه صاحب الرقم القياسي باستخراج أطول سن في العالم.

من جانبه عبر ميجو عن سعادته بالتخلص من السن الضخم الذي تسبب له بآلام كثيرة في الفترة الأخيرة.

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