شاومي تستعد لإطلاق أولى ساعاتها الذكية

أشارت مجموعة من التقارير الواردة من داخل شركة شاومي الصينية إلى قرب إعلان الشركة عن أولى ساعاتها الذكية والتي ستحمل اسم MiWatch.

وأكدت التسريبات أن الساعة الجديدة ستأتي بتصميم مشابه لتصميم ساعة آبل، وستعمل بمعالج Snapdragon Wear 3100، الذي يعد أحدث معالجات الشركة الصينية القابلة للارتداء.

وصممت الشركة الصينية الساعة بشكل مستطيل مع زاوية مدورة وترس للتصفح والتنقل تم وضعه على الجانب الأيمن.

وأكدت التسريبات أن الساعة الجديدة ستعمل بنظام التشغيل Wear OS الخاص بجوجل، كما ستكون قادرة على الاتصال بشبكات الوايفاي، وشرائح NFC، البلوتوث، بالإضافة إلى إمكانية تركيب شرائح هاتفية لإجراء المكالمات.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق يوم 5 نوفمبر الجاري.

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