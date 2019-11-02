نيفيديا تعلن عن نسختين جديدتين من Shield TV

كشفت شركة نيفيديا الأمريكية عن نسختين جديدتين من جهاز البث والألعابShield TVالقابل للاتصال بالتلفزيون أطلقت عليهما اسم Shield TV، و Shield TV PRO.

وستعمل النسختان بمعالج +TegraX1 الجديد القادر على تحويل مقاطع الفيديو من دقة HD إلى دقة K4، وستدعمان صيغ الفيديو عالية التباين HDR10، وتقنية Dolby Vision.

وستحتوي النسختان على منفذ Gigabit-LAN، أدابتر ثنائي النطاق لشبكة WLAN.

وستأتي النسخة Shield TV بتصميم أنبوبي، وبذاكرة داخلية بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بحجم 2 غيغا بايت.

أما نسخة Shield TV PRO فستأتي بتصميم على شكل مستطيل، وبذاكرة داخلية بسعة 16 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 3 غيغا بايت، بالإضافة إلى منفذي USB.

يذكر أن نيفيديا ستطلق النسخة Shield TV بسعر 150 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر النسخة Shield TV PRO إلى 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية