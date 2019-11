وفاة طباخ الفقراء والأيتام.. تعرف على قصته الشيقة

توفي الطباخ الهندي الشهير، نارايانا ريدي، المعروف بإعداده وجبات طعام ضخمة لإطعام الفقراء، يوم 27 أكتوبر المنصرم، عن عمر يناهز 73 عامًا، لكن موته لم يعلن عنه إلا بعد جنازته، الجمعة.

واكتسب الطباخ الراحل شهرة واسعة من خلال صفحة على موقع يوتيوب تسمى “Grandpa Kitchen” تضم أكثر من 6 ملايين مشترك، ينشر فيها فيديوهات لإعداد الوجبات الكبيرة بمساعدة أحفاده، ويتم استخدام معظم هذه الوجبات لإطعام الفئات المحرومة بما في ذلك الأيتام في ضواحي حيدر أباد في ولاية تيلانجانا الهندية.

ووفق قناة “WION” الهندية، فإنه وبمرور الوقت تركت العائلة بأكملها وظائفهم واستثمرت وقتها في إعداد مقاطع الفيديو الخاصة بالطبخ.

ونشرت قناة “Grandpa Kitchen” مقطع فيديو مؤثر يصور جنازة الطباخ الراحل وكتبت فيه “أنت تعيش إلى الأبد في قلوبنا”.

وحمّل ريدي أول فيديو له في أغسطس 2017 ، بعنوان “King of 2000 eggs”، وبلغت عدد مشاهداته حاليًا أكثر من 2.6 مليون مشاهدة. وفي الفيديو يمكن رؤية ريدي وهو يطبخ طبقًا واسعًا محمّلًا بالبيض في الهواء الطلق. ثم قام هو وأحفاده بتقسيم الطبق وتقديمه إلى المشردين المحليين.

وعبر أحد المعجبين في التعليقات عن امتنانه للطباخ المشهور، وقال: “يبدو أننا جميعًا أحفاده الآن، وذكر آخر “لقد فقد العالم بطلاً”.

