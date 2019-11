هل ستصطدم شركة غوغل مع فيسبوك بعد قرارها بشراء «Fitbit»؟

كشفت شركة غوغل أنها ستشتري شركة “Fitbit” المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بعد فترة من إعلان فيسبوك عن نيتها الاستحواذ على هذه الشركة.

حيث قال رئيس قسم الأجهزة والخدمات في غوغل، ريك أوستيرلو:

“شراء Fitbit يمثل فرصة للاستثمار بشكل أكبر في منصة Wear OS، وسيساعد على إدخال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء كالأساور والساعات الذكية التي ستحمل علامة Made by Google إلى السوق”.

وستكلف صفقة شراء الشركة المذكورة “غوغل” نحو 2.1 مليار دولار، وتدور حالياً مفاوضات بين الشركتين لاستكمال هذه الصفقة.

كما أشار بيان صادر عن Fitbit إلى أن الشركة مستمرة في أخذ خصوصية بيانات الصحة واللياقة على محمل الجد، وأن هذه البيانات لن تستخدم في أي إعلان تابع لغوغل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن Fitbit هي إحدى أهم الشركات المنتجة للأساور الذكية وتقنيات الأجهزة المحمولة المخصصة لمراقبة اللياقة البدنية، واتحادها مع غوغل وجمع تقنيات الشركتين قد يسفر عن إصدار أجهزة ذكية محمولة غاية في التطور.

