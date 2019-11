لماذا حجب تويتر معظم حسابات قناة المنار التابعة لحزب الله؟

قام موقع تويتر بحجب معظم الحسابات التابعة لقناة المنار الإعلامية اللبنانية، بالإضافة إلى حسابات أخرى على صلة بحزب الله.

حيث أعلنت قناة المنار أمس السبت، عن حظر معظم الصفحات الخاصة بها دون أي إنذار مسبق.

كما اعتبرت القناة أن إيقاف حساباتها يأتي في ما بدا رضوخاً لضغوطات سياسية، مشيرةً إلى أن حساباتها تضم ما يقارب مليون متابع.

هذا وتم كذلك حجب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله وحسابات أخرى عدة على صلة به.

يُشار إلى أن عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد وجهوا إنذاراً إلى المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي محذرين من توفير منصة إعلامية لمنظمات مثل حزب الله وحماس، حيث تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين، وأمهلوه حتى 1 نوفمبر الجاري.

