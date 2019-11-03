غوغل تستحوذ على Fitbit بصفقة بلغت 2.1 مليار دولار

استحوذت شركة غوغل الأمريكية على شركة Fitbit المتخصصة في تصنيع وتصميم الأجهزة القابلة للارتداء كالساعات والسماعات مقابل مبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي.

وتسعى غوغل من خلال شراء هذه الشركة إلى إطلاق ساعة ذكية تحمل العلامة التجارية الخاصة بها بيكسل، ولكي تنشر نظام التشغيل Wear OS الخاص بالساعات الذكية والذي طورته غوغل مؤخرا.

واشترت الشركة الأمريكية السهم بسعر 7.35 دولار أمريكي، بعد أن شهدت شركة Fitbit انخفاضا في قيمة سهمها من 50 دولارا في عام 2015 إلى 3 دولارات في العام 2019، بسبب عدم قدرة الشركة على منافسة الشركة الصينية كهواوي وشاومي والتي أطلقت ساعات بنفس مواصفات ساعاتها وبأسعار أقل.

يذكر أن شركة Fitbit تأسست في العام 2007 من قبل جيمس بارك وإيريك فريدمان وتملك 28 مليون مستخدم في كافة أنحاء العالم.

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