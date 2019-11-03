هواوي تستعد لإطلاق حاسوب لوحي جديد

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة هواوي الصينية عن حاسوب لوحي جديد سيطلق عليه اسم MatePad Pro.

وسيأتي الحاسوب الجديد بتصميم مشابه لتصميم آيباد برو مع وجود اختلاف بسيط في تصميم الكاميرا الخلفية.

وسيعمل الحاسوب اللوحي الجديد بمعالج Kirin 990، وسيزود بقلم شبيه إلى حد كبير بقلم آبل الذكي، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح تشبه لوحة المفاتيح الخارجية التي تعمل مع حواسيب سامسونج اللوحية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز ببطاريته التي تعمل لمدة 11 ساعة متواصلة بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس.

يذكر أن التقارير الواردة من داخل الشركة الصينية لم تكشف لنا عن موعد إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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