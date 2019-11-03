شركة Razer تطلق سماعات أذن لاسلكية مميزة

كشفت شركة Razer الأمريكية عن سماعات أذن لاسلكية مميزة أطلقت عليها اسم Razer Hammerhead True Wireless.

وصممت الشركة الأمريكية السماعات الجديدة بتصميم مشابه لحد كبير لسماعات AirPods التي تنتجها شركة آبل.

وتتميز هذه السماعات باعتمادها على تقنية البلوتوث من أجل الاتصال مع الهاتف، كما أنها تقاوم الماء والعرق وفق معيار IPX4، وتحتوي على لوحات حساسة للمس على الظهر تستخدم من أجل التحكم في الأغاني واستدعاء المساعد الرقمي.

وتستخدم هذه السماعات خاصية البلوتوث 5.0 لتقليص زمن انتقال الصوت والذي يصل إلى 60 جزء في الثانية.

وتحتوي السماعة على بطارية تتيح لها العمل لمدة 3 ساعات خلال الشحنة الواحدة، ويمكن للمستخدم شحن السماعة داخل العلبة الخاصة بها 4 مرات، مما يجعل السماعة تعمل لمدة 12 ساعة.

يذكر أن الشركة الأمريكية أطلقت السماعات الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

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