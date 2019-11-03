دراسة تكشف علاقة الماء الدافئ والليمون بإنقاص الوزن

أثبتت دراسة أجراها معهد “ناشيونال انستيتوت أوف هيلث” في أمريكا أن شرب كوب من الماء الدافئ والليمون في الصباح مفيد للصحة.

وأكدت الدراسة على أن الماء الدافئ بحرارة 40 إلى 50 درجة يزيد من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40% مما يؤدي إلى حرق عدد كبير من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، وذلك لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ.

وأكدت الدراسة على أن كوبا واحدا من الماء الدافئ والليمون في الصباح سيؤدي إلى الوقاية من حصى الكلى، تعزيز مناعة الجسم، وتقليل تراكم الدهون في الخصر بسبب الإفرازات التي يقوم الكبد بإفرازها على المعدة الخاوية.

بالإضافة إلى ذلك فإن كوب الماء الدافئ والليمون يعمل على تقليل مخاط الأنف ويمنع انسداده، كما أنه يحمي من الإمساك، ويساهم في الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

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