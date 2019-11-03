إليسا تقوم بـ”تصرف غريب” بحفل في فرنسا

قامت الفنانة اللبنانية اليسا بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحضر الحفل عدد كبير من عشاق النجمة اللبنانية الذين تفاعلوا مع الأغاني التي قدمتها اليسا بحماسة كبيرة، ومن أبزر الأغاني التي أدتها اليسا في الحفلة أغنية عيشالك، كرهني، كرمالك، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية كأغنية كاسمك غنيت ونسم علينا الهوى، وحلوة يا بلدي.

وفاجأت الفنانة اللبنانية عشاقها عندما أخبرتهم خلال أدائها أغنية عيشالك بأنها تغني حافية القدمين، وبأنها لا تلبس أي حذاء في قدمها.

يذكر أن هذا الحفل هو الثاني لاليسا على مسرح الأولمبيا في باريس، إذ سبق لها وأن أحيت حفلا فنيا على ذات المسرح في فبراير 2017.

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