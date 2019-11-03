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إليسا تقوم بـ”تصرف غريب” بحفل في فرنسا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الفنانة اللبنانية اليسا بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحضر الحفل عدد كبير من عشاق النجمة اللبنانية الذين تفاعلوا مع الأغاني التي قدمتها اليسا بحماسة كبيرة، ومن أبزر الأغاني التي أدتها اليسا في الحفلة أغنية عيشالك، كرهني، كرمالك، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية كأغنية كاسمك غنيت ونسم علينا الهوى، وحلوة يا بلدي.

وفاجأت الفنانة اللبنانية عشاقها عندما أخبرتهم خلال أدائها أغنية عيشالك بأنها تغني حافية القدمين، وبأنها لا تلبس أي حذاء في قدمها.

يذكر أن هذا الحفل هو الثاني لاليسا على مسرح الأولمبيا في باريس، إذ سبق لها وأن أحيت حفلا فنيا على ذات المسرح في فبراير 2017.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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