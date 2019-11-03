فيل ثائر يقتل 5 أشخاص في الهند

تسبب الهجوم قام فيه فيل يسمى “بن لادن” على إحدى قرى ولاية آسام الهندية بمقتل 5 قرويين وإلحاق ضرر بعدد من الحقول التي يملكونها.

وعلى الرغم من إسعاف الأشخاص الخمسة إلى المستشفى بشكل فوري من قبل أهالي القرية إلا أنهم توفوا في وقت لاحق متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها جراء دهس الفيل عليهم.

وعلى الفور قامت السلطات المحلية بإطلاق عملية بحث عن الفيل بن لادن المتواجد في غابة رونغجولي من أجل السيطرة عليه والإمساك به.

وأكد أحد خبراء الغابات أنهم يسعون للسيطرة على الفيل من خلال تخديره ونقله إلى مكان آخر لا يوجد فيه بشر لكي لا يتسبب بمآسٍ جديدة.

يذكر أن حوالي 2300 شخص لقوا حتفهم في الهند خلال السنوات الخمس الماضية جراء هجوم الفيلة، في حين قُتِلَ حوالي 700 فيل في الهند منذ العام 2011.

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