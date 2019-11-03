الرسم بالقهوة.. إبداع لم تشاهده من قبل.. صور

لجأت الرسامة الإسبانية نوريا سالسيدو إلى القهوة من أجل رسم لوحات فنية لشخصيات مشهورة.

وقالت الفنانة الإسبانية إنها بدأت باستخدام القهوة في رسم اللوحات بعد أن رأت الإبداع الذي قدمته الفنانة ماريا أريستيدو التي رسمت العديد من اللوحات الرائعة باستخدام القهوة.

وتعتمد نوريا على الرسم بالقهوة في جميع لوحاتها مع استخدام أقلام رصاص بنية في الأجزاء المعقدة من اللوحة.

وأكدت الفنانة الشابة أنها لم تدرس الفن، ولم تدخل كلية الفنون، وأنها تعتمد في رسم اللوحات على موهبتها وشغفها.

وقالت نوريا إنها اختارت الرسم بالقهوة لأنها أرادت أن تكون متميزة عن الآخرين، ولأن القهوة تمنحها العديد من الخيارات.

يذكر أن الفنانة الإسبانية قامت برسم العديد من اللوحات لمشاهير من كافة أنحاء العالم أبرزهم جاريدليتو، إدي ريدماين بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم هوليوود وكي بوب.

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