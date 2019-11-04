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من بينها مشاكل الدرقية.. تعرف على أسباب تشنجات الأقدام وطرق علاجها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

ترجع تشنجات الأقدام لأسباب عدة، منها البسيط كارتداء
حذاء ضيق، ومنها الخطير كالأمراض العصبية وأمراض الغدة ‫الدرقية واضطرابات سريان
الدم.

و‫أوضح طبيب الأعصاب الألماني البروفيسور هيلجه توبكا أن
تشنجات الأقدام ‫تحدث بسبب وجود خلل في التعاون بين العضلات والأعصاب والنخاع
الشوكي، ‫مشيرا إلى أن هذه التشنجات تهاجم القدم وأصابعها والساق أيضا.

وأضاف توبكا أن تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة
طويلة يمكن أن ‫تحدث في أي مرحلة عمرية، ولكنها تهاجم عادة كبار السن والرياضيين
‫والحوامل، وتحدث أثناء النوم بصفة خاصة، ولكنها يمكن أن تحدث نهارا ‫أيضا.

أمراض عصبية

‫‫من جانبه، أوضح جراح العظام الألماني أكسيل كلاين أن
تشنجات الأقدام ‫ترجع لأسباب عدة، منها أمراض عصبية، خاصة عندما تكون مصحوبة
بفقدان ‫الإحساس بالقدم أو أمراض الغدة الدرقية، أو عندما تكون مصحوبة ‫بالحساسية
تجاه البرودة.

‫وقد تشير تشنجات الأقدام إلى نقص السوائل والمحلول
الإلكتروليتي بالجسم، ‫خاصة عندما تكون مصحوبة بقيء وإسهال وتعرق. كما أنها قد
تشير إلى ‫اضطرابات سريان الدم، أو قد تكون ظاهرة مصاحبة لبعض الأمراض كداء
السكري، ‫وقد يكمن سبب تشنجات الأقدام في التغيرات الطارئة على المفاصل.

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون السبب ببساطة هو ارتداء
حذاء ضيق أو قلة ‫الحركة أو أثر جانبي لبعض الأدوية.

حمامات دافئة

‫بدوره، أشار طبيب الأمراض الباطنية الألماني البروفيسور
أولريش فولش إلى ‫أنه يمكن مواجهة تشنجات الأقدام في البداية بواسطة الحمامات
الدافئة ‫ورفع الساقين لأعلى من حين لآخر؛ حيث يساعد ذلك على استرخاء العضلات
‫وتخفيف العبء الواقع على الأوعية الدموية.

ومن المفيد أيضا تدليك الأقدام والسير على أرضيات غير
مستوية؛ حيث يسهم ‫ذلك في تحفيز سريان الدم.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فيجب
حينئذ استشارة الطبيب ‫لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تشنجات الأقدام وعلاجه في
الوقت ‫المناسب.

المصدر -الجزيرة

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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