تلوث الهواء يدفع السلطات الهندية لإعلان حالة الطوارئ

قامت السلطات الهندية بإعلان حالة الطوارئ الصحية وأمرت بإغلاق المدارس، حيث بلغ تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي، والمناطق المحيطة بها مستوى لا يمكن تحمله.

كما تخطى مؤشر جودة الهواء في نيودلهي وضواحيها، التي يعيش فيها الملايين من السكان، حاجز الـ900 درجة، وذلك بفارق كبير عن الحد الأقصى للتلوث عالمياً وهو 500 درجة الذي يصنف بأنه أكثر من خطر، ومن المقرر أن يستغرق الأمر ما بين 24 إلى 48 ساعة قبل أن تتراجع مستويات التلوث إلى 500.

هذا وإلى جانب الضرر الذي يلحقه التلوث بأكثر من 40 مليون شخص يقيمون في محيط العاصمة، أدى التلوث الشديد إلى تحويل مسار أكثر من 30 رحلة طيران من مطار دلهي بسبب ضعف الرؤية.

وأضحت الشوارع مهجورة إذ اختار عدد كبير من الناس البقاء في منازلهم بدلاً من التعرض للهواء الملوث، مع تحذير هيئة مراقبة البيئة الحكومية من أن التحسن ليس وارداً خلال يوم أو يومين، إذ أن الرطوبة الناجمة عن أمطار خفيفة الليلة الماضية فاقمت حالة التلوث فضلاً عن حرق المزارعين للقش في ولايات مجاورة.

