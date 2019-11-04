النجار: لدينا علاج كافٍ لمرض “اللشمانيا”

أكد مدير

المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الاثنين، توفر أدوية مرض

“اللشمانيا” في المستشفيات والمراكز الصحية بكميات كافية، مع تزايد

الحالات المصابة بهذا المرض.

وأضاف النجار،

في تصريح للرائد، أن برامج المكافحة متوقفة منذ أكثر من سنة، وأعداد المصابين في

مدينة تاورغاء تتزايد، وقد سجلت المدينة نحو 1100 حالة.

وأضاف النجار

أن المركز تحصل على 1100 حقنة لعلاج المرض من منظمة الصحة العالمية، و500 من جهاز

الإمداد الطبي، وقد وزعت على المستشفيات والمراكز الصحية.

يشار إلى أن

مستشفى تاورغاء العام تسلم، الجمعة الماضية، شحنة جديدة من علاج مرض اللشمانيا

“البنتوستام – والجلوكونتيم” من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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