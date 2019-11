أمريكا: سنرفع الحظر عن منتجات شركة هواوي قريباً جداً

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أن الترخيص للشركات الأمريكية ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة هواوي الصينية سيتجسد قريباً جداً.

حيث قال روس أن الحكومة تلقت 260 طلباً من الشركات الأمريكية في هذا الصدد، خاصة وأن منع الشركات المحلية من التصدير للصين ينعكس سلباً على الشركات الأمريكية نفسها.

هذا وكان ترامب قد قال في شهر يونيو المنصرم إنه سيوافق بسهولة على السماح للشركات الأمريكية بالاستمرار في تصدير بعض المكونات لشركة هواوي للاتصالات، غير أن أي ترخيص بهذا الشأن لم يمنح يعد.

كما أعرب الوزير عن تفاؤله بأن بلاده ستتوصل لاتفاق تجارة أولي مع الصين هذا الشهر.

واتخذت الولايات المتحدة تدابير ضد مجموعة هواوي الصينية، وحظرت على الشركات الأمريكية بيع أو نقل تكنولوجيا أمريكية إلى عملاق الاتصالات الصيني.

