“سرت التعليمي” يتسلم معدات غسيل الكلى

تسلم مستشفى

سرت التعليمي، الاثنين، محطة معالجة حديثة لقسم غسيل الكلى، و 12 جهاز لغسيل

الكلى، و 15 كرسيا مخصصا لجلسات الغسيل.

وأوضحت وزارة

الصحة، على صفحتها الرسمية، أن القسم يعمل حاليا بقدرة استيعابية بلغت 19 جهازا،

وأنها ستسلم المستشفى الشحنة الثانية من أجهزة الغسيل خلال الأيام القادمة لرفع

القدرة التشغيلية للقسم إلى 45 سريرًا.

وبيّنت

الوزارة أن قسم غسيل الكلى بمستشفى سرت يعمل حاليًا بنظام 3 “ورديات”،

وقد ترتفع إلى 4 أحيانًا، ويستقبل المرضى من مواطني المنطقة الممتدة من رأس الأنوف

شرقا حتى الهيشة غربا.

وفي سياق متصل، أكدت الصحة أنها سلمت مخازن مشفى سرت التعليمي مناظير للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، ومنظارا لاستئصال المرارة، ومولدا كهربائيا، ووحدة كشف، ووحدة تحكم متقدمة، وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال، وأسرّة عمليات، وأجهزة تخدير، وجهاز تعقيم 300L.

وخلال أكتوبر الماضي، تسلم مستشفى سرت التعليمي جهازي رنين مغناطيسي MRI، وجهازي تصوير مقطعي محوسب CT-SCAN حديثين، بعد أن افتقرت المرافق الصحية العامة بمدينة سرت إلى خدمات التصوير التي يوفرها الجهازان لأكثر من 5 سنوات

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