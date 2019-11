علاقة عاطفية تُطيح بالمدير التنفيذي لسلسلة مطاعم «ماكدونالدز»

قامت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز بإقالة رئيسها التنفيذي ستيف إيستربروك بعدما تم الكشف عن علاقة عاطفية له مع موظفة في الشركة.

حيث أوضحت ماكدونالدز أن إيستربروك فصل من الشركة بعد أن قرر مجلس الإدارة أنه انتهك سياستها وأظهر سوء تقدير من خلال الدخول في علاقة عاطفية مؤخراً مع إحدى الموظفات.

هذا واعترف إيستربروك بالعلاقة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين، وقال:

“كان هذا خطأ، بالنظر إلى قيم الشركة، أتفق مع مجلس الإدارة على أن الوقت قد حان بالنسبة لي للرحيل”.

كما لم تقدم ماكدونالدز تفاصيل أخرى حول هذه العلاقة، وعينت خلفاً لإيستربروك هو كريس كيمبنسكي الذي تولى منصبه فوراً.

