تحديثات مهمة وسارّة لأصحاب الآيفون

أطلقت شركة أبل التحديث الفرعي الجديد iOS 13.2 والذي اشتمل على تحسينات مهمة وإضافات.

وقدمت آبل في التحديث تقنية Deep Fusion للكاميرات، وتعمل هذه التقنية بواسطة الذكاء الصناعي ولتسجيل تسع صور في وضع الإضاءة المتوسطة والمنخفضة، ثم دمجها معاً للخروج بأفضل صورة وبأدق التفاصيل والوضوح. وهذه الميزة لن تعمل إلا مع عائلة هواتف آيفون 11.

كما قدمت الشركة إمكانية تغيير جودة تصوير مقاطع الفيديو من التطبيق مباشرةً، حيث كان في السابق عليك الذهاب إلى الإعدادات الأمر الذي كان مزعجاً.

وجاء في التحديث مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية Emojis متنوعة متعلقة بالوجوه والحيوانات والطعام والأدوات والنشاطات.

ويدعم التحديث الجديد سماعات أبل الجديدة Airpods Pro، ويتيح للمساعد الصوتي قراءة الرسائل النصية من خلال السماعات اللاسلكية.

وقدم التحديث ميزة جديدة لتطبيق HomeKit الخاص بالمنزل الذكي وتوصيل المنتجات والأجهزة المنزلية ببعضها، وهي باسم HomeKit Secure Video وتعمل على تسجيل مقاطع فيديو بشكل سريّ عن طريق كاميرات المراقبة عند التقاط أي حركة.

كما جاء في النظام بعض التحديثات الأمنية الروتينية وإصلاح مشاكل النظام.

وتنصح شركة آبل مستخدمي أجهزتها أن يقوموا بعمل نسخة احتياطية قبل التحديث تجنباً لأي طارئ.

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