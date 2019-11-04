كيف تحترف “كول اوف ديوتي موبايل” فوراً؟

ضربت لعبة Call Of Duty Mobile أرقاماً قياسية قوية في عمليات التحميل على منصات الهواتف الذكية.

وتحتوي اللعبة على بعض الأسرار التي تجعلك محترفاً، عليك معرفتها.

أسلوب اللعب

قبل بداية اللعبة سيكون أمامك خياران لاختيار نمط اللعب، النمط البسيط، والنمط المتقدم، والنمط البسيط يمكن اختياره إذا كنت مبتدئاً وقبل المستوى العاشر، وبعد ذلك اختر النمط المتقدم لأنك يدوياً تتحكم بتوجه إطلاق النار عند التصويب على الأعداء.

البداية ليست معيار

إذا كنت مبتدئاً في لعبة PUBG Mobile، فهذا يعني أنك ستواجه ما يُعرف بالبوت في بدايات اللعبة، وهم لاعبون موجهون بالذكاء الاصطناعي ولا يتمتعون بالقوة، والهدف من ذلك هو تدريب المبتدئين على اللعبة ومع مرور اللعبة ينخفض عدد البوت لتواجه لاعبين حقيقيين.

وفي لعبة كود موبايل هناك نفس الميزة في أول 7 مستويات تقريباً، ثم حتى المستوى العاشر سيكون اللاعبون في الخريطة من البشر الحقيقيين وليس ذكاء اصطناعيا، بالتالي صعوبة أكبر.

نمط اللعب

في بداية اللعبة سيكون أمامك خياران لاختيار نمط اللعب، الأول النمط البسيط، والثاني النمط المتقدم، ننصحك باختصار النمط المتقدم لأنك يدوياً تتحكم بتوجه إطلاق النار عند التصويب على أحدهم، بينما في النمط البسيط عند إطلاق النار سيتوجه السلاح وحده، وهذه مفيدة في حال كنت تواجه لاعبا مبتدئا أو بوت، لكن لا تنفعك عند مواجهة أصحاب المستوى المتوسط والاحترافي.

المكافآت

قد تحصل على مكافآت بسبب أدائك في اللعبة، سترى على الجانب الأيسر بعد انتهاء اللعبة أيقونة لفك القفل عن المكافأة والحصول عليها.

التخصيص

يُمكن تخصيص أماكن أزرار التحكم في اللعبة من خلال الضغط على الترس الموجود بالأعلى والضغط على “Custom Layout” وقم بتعيين أماكن التحكم كما تشاء.

الماء

إذا كنت تسبح في الماء ورأيت أحد الأعداء قريبا منك ويطلق النار فلا تقلق، يُمكن استخدام السلاح بالماء وإطلاق الرصاص بل استخدامه وأنت تحت الماء.

وضعية الزحف

وهي من وسائل التمويه والاختباء، لتفعل ذلك في لعبة كول اوف ديوتي موبايل عليك الضغط مطولاً على زر وضعية الجلوس، وبعدها ستجد نفسك زاحفاً مختبئاً.

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