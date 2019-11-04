برمو مسلسل “ممالك النار” يبهر المتابعين

كشفت شركة Genmedia المنتجة لمسلسل ممالك النار عن البرمو الأول للمسلسل التاريخي الذي سيبدأ عرضه على قناة MBC في 17 نوفمبر الجاري.

وأدهش البرمو المتابعين وأشعل فيهم روح الحماسة لمشاهدة العمل، نظرا لتكاليف الإنتاج الضخمة التي تكلفتها الشركة المنتجة، حيث ظهر في البرمو لقطات من المعارك والتي صورت بطريقة رائعة للغاية، وتمنى المتابعون بأن تكون قصة العمل وحبكته بمستوى التصوير والإنتاج.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد أخفت كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل، ومنعت تسريب أي شيء منه من أجل أن تكون قادرة على إبهار الجمهور.

ويتحدث مسلسل ممالك النار الذي جرى تصويره في تونس عن التحولات الكبرى في المنطقة العربية منذ معركة جالديران حتى معركة مرج دابق، كما يتحدث عن ولاية السلطان العثماني سليم الأول والأحداث التي جرت في تلك الفترة.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع نخبة من النجوم العرب للعب أدوار البطولة في هذا المسلسل أبرزهم رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، سعد مينة، رامز أسود، محمد حاتم، بالإضافة لمشاركة خاصة للنجمة منى واصف كضيفة شرف.

يذكر أن مسلسل ممالك النار من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وسيناريو وحوار أحمد ندا، وإخراج الإنجليزي بيتر ويير.

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