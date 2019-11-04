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العواصف تحرك سفينة عالقة في شلالات نياغارا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت العواصف التي ضربت منطقة شلالات نياغارا الشهيرة في تحريك السفينة آيرونسكو العالقة في الصخور من الجانب الكندي لمسافة 50 مترا.

حيث نشر جيم هيل شريط فيديو على حسابه في تويتر يظهر فيه تحرك السفينة العالقة منذ العام 1918 على بعد 600 متر من انحدار الشلالات بسبب الأمطار الغزيرة وانقلابها على جانبها.

وأكد أحد المسؤولين في شركة نياغرا باركس أن الوضع مستقر حتى الآن، وقال إن السفينة التي تعد أحد أهم وأشهر معالم الشلالات قد تتحرك لمسافة إضافية في حال ساءت الأحوال أكثر، وأكد أن الشركة تراقب حركة السفينة من أجل اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة في حال اضطرت لذلك.

يذكر أن شلالات نياغرا تعد واحدة من أهم المعالم السياحية في العالم، وتتألف من 3 شلالات موزعة بين أمريكا، كندا، ويزورها ملايين السياح سنويا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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